Sultangazi'de Çocuğa Taciz İddiası: Esnaf Linç Girişiminde Bulundu

Sultangazi'de bir 17 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Y.İ. (51) esnaf tarafından linç edilmek istendi. Çocuk, Y.İ.'nin sohbetin ardından cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek yardım istedi. Olay sırasında mahalle esnafı Y.İ.'yi darbetti, polis ise olay yerine gelerek şüpheliyi kurtardı.

SULTANGAZİ'de 17 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen Y.İ. (51), çevre esnafı tarafından linç edilmek istendi. Çocuğa daha öncede mesajlar attığı öne sürülen şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Y.İ. gittiği parkta daha önce bir kaç kez gördüğü 17 yaşındaki erkek çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra çocuk, Y.İ.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek bağırıp yardım istedi. Sesleri duyarak parka giden çevre esnafı şüpheli Y.İ.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi linç girişiminde bulunan esnaftan havaya ateş açarak kurtardı. Ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürülen şüphelinin çocuğa daha öncede mesajlar attığı öne sürülürken mahallelinin Y.İ.'yi darbettiği anlar kameralara yansıdı.

'CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARA ŞAHİT OLDUK'

Mahalle sakini Şahin Uluğ, "Çocuğa daha önce de sosyal medya üzerinden yazıyormuş. Adamı engellemişler, daha sonra adam yine bunlara ulaşmış. Daha önce atılan mesajları gördük okuduk, cinsel içerikli mesajlara şahit olduk. Adam konum istemiş, onlar da buranın konumunu atmışlar. Sonra onu dövmeye başladılar, daha sonra memurlar gelip onu ellerinden alana kadar güzel bir dayak yedi. Cinsel içerikli mesajlar atmış hep. Birkaç tane tek görünümlü fotoğraflar atmış, onlar zaten açılmıyordu. Cinsel içerikli yazıları gördük, şahit olduk. Onu gördükten sonra zaten millet bayağı bir dövmeye başladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
