Sultangazi'de çıkan yangında 3 ev tahliye edildi

Sultangazi'de ağaçlık alanda çıkan yangında 3 ev tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1478/1 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, ağaçlık alanda torpil patlatan gençler ağaçlık alanda yangına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler söndürme çalışması başlatırken, ağaçlık alandaki 3 ev yangının sıçraması ihtimali üzerine tahliye edildi. Ayrıca bölgeye gelen TOMA'larla itfaiye araçlarına su desteği sağlandı. Yapılan yoğun müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekiplerine su veren Fikret Tokgöz, "Yangın çıktı aşağı derede. Milletin evleri de vardı burada sıkıntı olacaktı. İtfaiyeyi aradık 5-6 dakikaya geldiler. 10 dakika sürmedi, bende elimden geldiği kadar susayan arkadaşlara içecek servisi yaptım. Su vermeye çalıştım. Meşrubat falan aldım helal hoş olsun. Elimizden bir parça bir şey geliyorsa yapacak başka bir şey yok" dedi. - İSTANBUL