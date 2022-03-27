Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

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Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Ş'ye Cebeci Mahallesi 2525 Sokak'ta tartıştığı kişi silahla ateş etti.

Yaralanan U.Ş. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.???????

Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sokakta bir araya gelen gruptakilerin birbirleriyle konuşmaları, bir kişinin tartıştığı U.Ş'ye silahla ateş ederek, olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Sultangazi, 112, Güncel, Haberler

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