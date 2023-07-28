Sultangazi'de çıkan orman yangınına polis adayları müdahale etti

Sultangazi'de çıkan orman yangınına müdahale için polis adayları insan zinciri oluşturarak su taşıdı. İtfaiye ekipleri ve diğer güvenlik birimleri de yangına müdahale etti. Yangında 2 hektarlık ormanlık alan etkilendi.

Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de çıkan orman yangınına müdahale için çevredekiler de seferber oldu. Alibeyköy Barajı'na kadar sırayla dizilen onlarca polis adayı, insan zinciri oluşturarak kovalarla su taşıdı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıktı. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale için havadan da destek istedi. Yanan alan çevresinde oturanlar bahçe hortumlarıyla müdahale etti. Bu sırada yanan alanın yakınında bulunan polis eğitim merkezindeki onlarca polis adayı, Alibeyköy barajına doğru insan zinciri oluşturdu. Peşi sıra dizilenler kovalarla yanan alana su taşıdı. Olay yerine varan itfaiye yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 12.25'te Sultangazi İlçesi Kent Ormanı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmış olup yangına orman işletme müdürlüğü 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 müdahale aracı; İtfaiye komuta merkezi 72 personel 22 takım itfaiye aracı ve 7 su tankı; emniyet müdürlüğü 12 TOMA; AFAD ise 29 personel ve 2 kurtarma aracıyla müdahale etmektedir. Yangında 2 hektarlık ormanlık alan etkilendi" denildi.