Sultangazi'de Çevre Kirliliği Olayı

Sultangazi'de bulunan boş araziye çuvallar dolusu tekstil atıkları atan şahıs, Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Şahıs hakkında kirletip doğaya zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapılırken araziye döktüğü atıklar ise tek tek geri toplatıldı.

Sultangazi'de bulunan boş araziye çuvallar dolusu tekstil atıkları atan şahıs, Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Şahıs hakkında kirletip doğaya zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapılırken araziye döktüğü atıklar ise tek tek geri toplatıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri görev alanlarına intikal ettikleri esnada bulvar üzerinde bir şahısın kamyon kasasından çıkardığı çuvallar dolusu tekstil atığını boş araziye atarak çevreyi kirlettiğini fark etti. Hemen duruma müdahale eden ekipler, suç üstü yakaladıkları Engin Candağ'a, atıkları aynı şekilde kamyona geri yükletip ardından ise cezai işlem uyguladı. Doğayı kirleterek çevreye zarar verdiği tespit edilen şahsın döktüğü çuvallar dolusu atıkları tekrar kamyona yüklediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL