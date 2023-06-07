Sultangazi'de Çevre Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Sultangazi'de 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında çocuklar ellerinde pankartlarla Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda çevre yürüyüşü gerçekleştirdi. Programın devamında atıklardan yapılan eserlerin yer aldığı sergi alanında müzik dinletisi yapıldı.

Sultangazi Belediyesi 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nı 'Temiz Dünya, Temiz Deniz' sloganıyla kutladı. İlçede çevre duyarlılığının artırılması adına gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda çevre yürüyüşüne başladı. Daha sonra atıklardan yapılan eserlerin yer aldığı sergi alanında müzik dinletisi yapıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da çevre yürüyüşüne katılarak konser alanında söylenen Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüne eşlik etti.

'DOĞAYA KARŞI DUYARLI OLMAK ZORUNDAYIZ'

Çevre etkinliğine katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Çevre Haftası münasebetiyle Sultangazi'de güzel bir etkinliğin içerisindeyiz. 7'den 70'e halkımız, öğrencilerimiz ve gençlerimiz burada. Çevreye duyarlı olmamız ve bu duyarlılığı göstermemiz gerektiğine dair çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte sıfır atık uygulamalarıyla ilgili çalışmalar çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Çevre duyarlılığı sadece sıfır atık meselesi değil ama sıfır atık bunun en önemli taraflarından bir tanesi. Bu çerçeve içerisinde biz de sıfır atığa yönelik uygulamalar yapıyoruz. Çöpleri, evsel atıkları, kağıt, ambalaj, kumaş gibi ürünleri ayrıştırarak geri dönüşüme katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız oldukça güçlü. Sıfır atık uygulamalarımız da var. Onlarla da bize haber verildiğinde evinden gidip alabiliyoruz. Doğaya karşı duyarlı olmak zorundayız. Çevreye bu duyarlılığımızı göstermek zorundayız. Eğer biz çevreye ve doğaya iyi davranırsak doğa ile barışık olursak çevre de bize iyi davranacaktır ve bizimle barışık olacaktır. Bu 1 haftalık bir program ama her zaman şunu söylüyoruz; Bu sadece 1 hafta boyunca duyarlı olmamız gereken bir dönem değil. 365 gün boyunca çevre duyarlılığımızı fazlalaştırmalıyız. Bizim bir mottomuz var; 'En Güzel Temizlik Kirletmemektir' diyoruz? ifadelerini kullandı.