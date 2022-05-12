Son Dakika | SULTANGAZİ'DE 'ÇEK ÇEK'Lİ HIRSIZLAR KAMERADA

SULTANGAZİ'DE 'ÇEK ÇEK'Lİ HIRSIZLAR KAMERADA

Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de kağıt toplayıcısı kılığındaki 2 kişi bir binanın zemin katındaki iş yerine girerek, 40 bin lira değerindeki makine ve malzemeleri çaldı. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki malzemeleri 'çek çek' olarak bilinen kağıt toplama arabasına koyan hırsızlar, yolda dinlene dinlene gitti. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

100 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR

Olay, dün sabah 06.45 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın zemin katında bulunan mobilya koltuk ve tamir atölyesinin önüne gelen kağıt toplayıcısı kılığındaki iki kişi, bir süre çevreyi gözetledi. Daha sonra iş yerinin kapısını zorlayarak açan kişiler, içeri girerek tamir işinde kullanılan makine ve malzemeleri çalarak, kağıt toplama arabasına koydu. 40 bin lira değerinde ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki malzemeleri 'çek çek' olarak bilinen arabaya yükleyen iki şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Çaldıkları malzemelerin ağır olmasından dolayı iki şüpheli, yolda dinlene dinlene gitti.

HIRSIZLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İş yerinin kapısının açık olduğunu gören belediye temizlik görevlisi, telefonla sahibine ulaşarak durumu bildirdi. Sabah iş yerine gelen Arif Akkoç, kapının açık olduğunu ve içerideki malzemelerin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Akkoç, malzemelerin çalındığını gördü. Çevredeki bütün güvenlik kameralarına toplayan Akkoç, durumu polise bildirerek hırsızlardan şikayetçi oldu.

MATKABIN BİRİNİ BIRAKSALARDI İŞİMİZİ GÖRÜRDÜK

Yaşananları anlatan Arif Akkoç, Sabah işe gideceğimiz için bir gün önceden malzemelerimizi hazırlamıştık. Sabah temizlik işçisi bir arkadaşımız babamı arayarak, iş yerinin kapısının açık olduğunu söyledi. Geldiğimizde kapının açık olduğunu ve yaklaşık 45 bin lira değerindeki malzemelerin çalındığını gördük. Çaldıkları bazı makinalar ağırdı. Kameradan görüntüleri izlediğimizde çalarken zorlandıklarını görüyoruz. İş yerimizden ayrıldıktan sonra biri başka bir sokağa giriyor, diğeri caddeden devam ediyor. Daha sonra bir kaç dakika dinleniyorlar. Her hallerinden tedirgin oldukları da belli. Çok sinir bozucu bir durum. Biz de üzüldük. Bugün aldığımız işler vardı, gidemedik. En azından matkabın birini bırakmış olsalardı, işimizi görürdük. Bunları mutlaka satacaklar. Bunları alanlar çalıntı olduğunu bilmesine rağmen ucuza satın alıyorlar. En çok da bu bizi üzüyor. Bugünkü şartlarda çalınan malzemeleri almaya kalkıştığımızda 45 bin lira değerindeki malzemelerimiz 100 bin lirayı buluyordur dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerindeki malzemeleri kağıt toplama arabasına koyan iki kişinin, sokaktan hızlıca uzaklaştığı, bir süre sonra dinledikleri ve daha sonra yollarına devam ettikleri görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel