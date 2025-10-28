Haberler

Sultangazi'de Cebeci Caddesi'nde Çökme Olayı

Güncelleme:
Sultangazi'de Cebeci Caddesi'nde meydana gelen çökme nedeniyle belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, trafik olumsuz etkilendi.

Sultangazi'de akşam saatlerinde çökme yaşanan 1. Cebeci Caddesi'nde, belediye ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde kanalizasyon geçen bölümde akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay, bölgede trafiği olumsuz etkiledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ve onarım ekipleri sevk edildi.

İSKİ ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kanalizasyon sistemindeki beton borularda kırılma olduğu tespit edildi.

Yol ve onarım çalışmaları sürerken, araç geçişleri alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak sebebiyle çalışmalara ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

İSKİ ve zabıta ekipleri, olası tehlikelere karşı caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
