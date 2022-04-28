SULTANGAZİ'DE ÇATIDA TEHLİKELİ TEMİZLİK - Haberler

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SULTANGAZİ'DE ÇATIDA TEHLİKELİ TEMİZLİK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yapan çocuk, yürekleri ağza getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde beş katlı binanın çatısına çıkan bir çocuk, metrelerce yüksekte ölümle burun buruna temizlik yaparak, canını hiçe saydı. Elindeki su hortumuyla gider borularını temizleyen çocuk, yürekleri ağza getirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi, Güncel, Haberler

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