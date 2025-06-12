Sultangazi'de Çatı Yangını: Üç Bina Hasar Gördü

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Sultangazi'de bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki iki binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında üç binanın çatısında hasar oluştu.

Sultangazi'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultançiftliği Mahallesi 2854. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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