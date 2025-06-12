Sultangazi'de Çatı Yangını: Üç Bina Hasar Gördü
Sultangazi'de bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki iki binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında üç binanın çatısında hasar oluştu.
Sultangazi'de bir binanın çatısında çıkan ve bitişikteki 2 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sultançiftliği Mahallesi 2854. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel