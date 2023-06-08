Sultangazi'de Çatı Katındaki Dairede Yangın Çıktı

Sultangazi'de bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Daireden alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 89. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm daireyi sardı. OIay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.