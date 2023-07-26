Sultangazi'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar tarafından söndürüldü. Yangının çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındığı belirtildi.

Sultangazi'de çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve TOMA'lar tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi 1478/1 Sokak'ta çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının, çevredeki 3 eve sıçrama ihtimali nedeniyle bu evlerde yaşayanlar tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale etti.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.