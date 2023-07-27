Sultangazi'de boşaltılan bina hırsızlar tarafından yağmalandı

SULTANGAZİ'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bina hırsızlar tarafından adeta yağmalandı. İddiaya göre binayı kalacak yer gibi kullanan hırsızlar, katlarda bulunan kapıları, kombileri ve kalorifer peteklerini çaldı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Sultangazi Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu belirlenen bina Mayıs ayında boşaltıldı. Ancak bina sakinlerinin anlaşamaması nedeniyle bina yıkılamadı. Yıkılamayan bina adeta hırsızların mekanı haline geldi. Binada bulunan dairelerin çelik kapılarını levye, tornavida ve ingiliz anahtarı ila kırarak açan hırsızlar, içeride bulunan kapıları, kombileri, kalorifer petekleri, elektrik tesisatı, su tesisatı gibi maddi değeri olan tüm eşyaları çaldı. Hırsızları binayı kontrol etmeye gelen daire sahibi Okan Üngörmüş fark etti.

"BANA 'BURADAN GİT' DEDİLER"

Yaşananları anlatan Üngörmüş, "Yaklaşık 1 sene önce belediyeden zabıtalar geldi ve binanın 1999 yılı öncesi yapıldığını ve hasarlı olduğunu ve binayı boşaltmamızı söylediler. Biz performans analizi yaptırdık. Performans analizinde sonuçlar ne iyi ne de kötü çıktı. Seçimden bir gün sonra ekipler gelerek, elektriğimizi ve doğalgazımızı kestiler. Bundan dolayı binayı mecbur boşaltmak zorunda kaldık. Bu zaman sürecinde altı hissedar anlaşamadık. Bundan dolayı da yıkımını yapamıyoruz. Bugün motosikletimle buradan geçiyordum. Dış kapının açık olduğunu gördüm. Kapının açık olduğunu görünce içeri koştum. Bir baktım içeride 3-4 kişi var. Benim yanıma gelip, 'sen ne yapıyorsun burada?' diye sordular. Bende bina sahibi olduğumu söyledim. Bunun üzerine bana 'git buradan' dediler. Ondan sonra binadan çıkıp, kaçtılar. Binayı resmen talan etmişler. Kombi, petek, doğalgaz sobalarını, elektrik kabloları, şarteller A'dan Z'ye bina ile alakalı bütün eşyaları çalmışlar. Arkadaşlar güzel işçilik yapmış. Gerçekten başarılı arkadaşlarmış. Kapılarını paramparça etmişler, binada sağlam bir şey bırakmamışlar. Resmen binayı talan etmişler. Ayrıca bir dairedeki odaya yatak sermişler, perde takmışlar. Burada hem yatmışlar hem de uyuşturucu madde kullanmışlar. Binayı kendilerine mesken yapmışlar, kirada vermiyorlar" dedi.

"BURAYI MESKEN YAPIP, YAŞAMIŞLAR"

Binada dairesi bulunan Adem Kılınç ise, "Depreme dayanıksız denildi. Bizde yıkılacak umuduyla burayı boşalttık. Bu arada hırsızlar evimize girmiş. Kombimizi, peteğimizi, eşyalarımızı çalmış, kapılarımızı kırmışlar. Her şeyimize zarar vermişler. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını bunlar alıp götürmüşler. Burayı bir şekilde mesken yapıp, ayrıca yaşamışlar" diye konuştu.