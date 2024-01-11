SULTANGAZİ'de Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

SULTANGAZİ'de bir kişi, takip ettiği kişinin peşinden iş yerine kadar geldi. İş yerinin önünde bu kişi ile sohbet eden şüpheli, bir süre güldükten sonra silahla ateş ederek karnından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak cadde üzerinde yürüyen kişiyi, bu sırada başka bir kişi takip etmeye başladı. Cadde üzerinde bulunan tekel bayisine giren kişi, bir süre burada oyalandı. İş yerinin kapısının önüne geldiği sırada kendisini takip eden kişi yanına geldi. Burada sohbet eden ve bu sırada gülen kişi bir anda silahı çıkararak, takip ettiği kişinin karnına ateş etti. Saldırı sonrası şüpheli, koşarak olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi içeriye girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan saldırı anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de iş yerinin kapısında duran kişinin yanına gelen saldırganın kısa bir sohbet ettiği, sohbet sırasında önce güldüğü daha sonra üzerindeki silahı çıkararak, kapı önündeki kişiye ateş ettiği görülüyor.