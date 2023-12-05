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Sultangazi'de Bir Kişi Otomobilin Camlarını Kırdı

5 Aralık 2023 10:48 Son Güncelleme: 10:49 Abone Ol

Sultangazi'de bir kişi, cebinden çıkardığı demir parçasıyla park halindeki otomobilin camlarını ve aynalarını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.