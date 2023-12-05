Sultangazi'de Bir Kişi Otomobilin Camlarını Kırdı
Sultangazi'de bir kişi, cebinden çıkardığı demir parçasıyla park halindeki otomobilin camlarını ve aynalarını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emin YEŞİL-İSTANBUL, SULTANGAZİ'de bir kişi, cebinden çıkardığı demir parçasıyla park halindeki otomobilin camlarını ve aynalarını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 3 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki aracın yanına gelen kişi, montunun cebinden çıkardığı demir parçasıyla önce aracın aynalarına zarar verdi. Ardından aracın camlarını kıran şüpheli yanından geçenlere de aldırış etmedi. Otomobilin etrafında dolaşarak tekmeler atan kişi hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.
Park halindeki otomobilin yanına gelen kişinin, cebinden çıkardığı demir parçasıyla aracın aynalarına ve camlarına zarar verdiği, araca tekme attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.