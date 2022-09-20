Sultangazi'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
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Sultangazi'de bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sultangazi'de bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 1256. Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonunda bulunan kombide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel