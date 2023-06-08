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Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi 89 Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Sultangazi İtfaiye Güncel Haberler

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