Sultangazi'de bina duvarındaki çıkıntıya tırmanan şüpheli böyle indirildi - Haberler

SULTANGAZİ'de markette hırsızlık girişiminde bulundukları iddia edilen 3 çocuk, çalışanlarca fark edildikten sonra kaçtı. Çocuklardan biri sokaktaki binaya tırmanıp, duvardaki çıkıntıda mahsur kaldı. İtfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınan çocuk, polis merkezi Amirliğine götürüldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Süpermarketin şubesine gelen üç çocuk, hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanların fark etmesiyle marketten kaçan çocuklardan ikisi izini kaybettirirken, biri binaya tırmanarak duvardaki çıkıntıya çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, tüm ısrarlarına rağmen D.Ş., (13) adlı çocuk bulunduğu yerden inmedi. Bunun üzerine ekipler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, çocuğun atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Çevrede bulunanlar ise olan biteni meraklı gözlerle izledi. Bazılarının sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü. Bir polis memuru, itfaiyenin merdiven aracının sepetine binip, çocuğu bulunduğu yerden indirerek, sepete aldı. Küçük çocuk daha sonra polis merkezi Amirliğine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel