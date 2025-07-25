Sultangazi'de Bıçaklı Saldırı Şüphelisi Tutuklandı

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Sultangazi'de 21 Temmuz'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uğur Keleş'in cinayet şüphelisi Z.K. tutuklandı. Şüphelinin daha önce 14 suç kaydı olduğu belirlendi.

Sultangazi'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının şüphelisi tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta, 21 Temmuz'da Uğur Keleş'in (21) sokakta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan çalışma sonucu şüpheli Z.K. (31) yakalandı.

Daha önce çeşitli suçlardan 14 kaydı olduğu belirlenen Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının olay sonrası koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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