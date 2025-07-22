Sultangazi'de Bıçaklı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

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Sultangazi'de sokakta bıçaklı bir saldırıya uğrayan 21 yaşındaki V.K., hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SULTANGAZİ'de sokakta kovalanan V.K. (21) bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen V.K., henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından önce kovalandı sonra da bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası V.K. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıda ağır yaralanan V.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. V.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının yapıldığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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