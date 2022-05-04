Sultangazi'de bıçaklı kavga sonrası linç girişimi

SULTANGAZİ'deki arkadaşını bıçaklayan Yılmaz H., yaralının yakınları tarafından kaçarak, sığındığı dükkanda linç edilmek istendi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmaya giren 2 arkadaş, daha sonra kavga etti. Kavga sırasında Yılmaz H., (16) yanında getirdiği bıçağı çıkararak, Abdulkadir K.'yı (17) bacağına sapladı. Yılmaz H., koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Abdulkadir K.'nın yardımına ise çevredekiler koştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel