Sultangazi'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Sultangazi'de kız isteme konusunda çıkan husumet sonucu bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Muhammed Hanifi İlban hayatını kaybetti, 30 yaşındaki Mustafa S. yaralandı. Olayla ilgili üç şüpheli arama çalışmaları sürüyor.

Yunus Emre Mahallesi'nde, Muhammed Hanifi İlban (18) ve Mustafa S. (30) aralarında kız isteme sebebiyle husumet bulunan akrabaları S.S. (17), F. S. (23) ile M.S. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Muhammed Hanifi İlban ile Mustafa S. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Hanifi İlban müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan ve kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

