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Sultangazi'de Beton Mikserleri Yolda Beton Döktü

Güncel Haberler

Sultangazi'de beton mikserleri yola beton dökerek çevredekilerin tepkisini çekti. Cebeci Mahallesi, Cebeci Köyü Yolu'nda ve Arnavutköy-Sultangazi yolunda yaşanan olaylar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SULTANGAZİ'de beton mikserlerinden yola dökülen beton, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de beton mikseri seyir halindeyken yola dökülen betonlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cebeci Mahallesi, Cebeci Köyü Yolu'nda ve Arnavutköy- Sultangazi yolunda seyir halindeki iki beton mikserinin yola beton dökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi. Arnavutköy-Sultangazi yolunda, yola beton dökerek ilerleyen beton mikseri şoförüne bir sürücü korna çalarak tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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