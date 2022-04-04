SULTANGAZİ'DE BENZİN DÖKÜP ANNESİNİ YAKMAK İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay dün saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı. Uyuşturucu madde de kullandığı iddia edilen ve öfkelenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı. Annesini yakmak isteyen Yasin Yaşar evin önünden ayrıldığı sırada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

EVİ DE YAKTILAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Yaşar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel