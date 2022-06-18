Sultangazi'de bayılan göçmene esnaftan yardım eli

EDİRNE'den panelvan minibüsle Sultangazi'ye getirilen kaçak göçmenlerden biri, fenalık geçirerek bayıldı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkartılan kişi, kaldırımda yere yatırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken diğer kaçak göçmenler ve araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne'den Sultangazi'ye panelvan bir araçla getirilen yaklaşık 15 kaçak göçmen arasında bulunan bir kişi, fenalık geçirerek bayıldı. Durumu fark eden araçtakiler, sürücüye durmasını söyledi. Sürücü, ara sokakta aracı durdurdu. Bayılan kişi, arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkartılarak, kaldırımda yere yatırıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da bayılan kişinin yardımına koştu. Vatandaşlar, ayaklarını yerden yükseğe kaldırarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin gelmesi beklenirken, yerdeki kişinin titrediğini görenler üzerini battaniye ile örttü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel