Sultangazi'de Barış Özdoğan Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde 21 Aralık 2022'de saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, Barış Özdoğan kendisini ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak için otelden çıktığı sırada uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulunurken saldırı anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada saldırıda kullanılan araç yakılmış halde bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Mehmet E. (18) ile Arif R.(20) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet E.'nin 10, Arif R.'nin ise 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İKİ ÇETENİN HESAPLAŞMASI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, saldırının detayları da ortaya çıktı. Saldırının, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Volkan Reçber'in liderliğini yaptığı suç örgütü ile halen cezaevinde olan 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever'in liderliğini yaptığı suç örgütünün çatışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

OPERASYONLARI BAKAN AÇIKLAMIŞTI

İki suç örgütüne yönelik yapılan KAFES-29 adlı operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. Ayrıca İstanbul merkezli 7 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 28 tabanca, 6 adet uzun namlulu silah, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet çelik yelek ele geçirildi. 61 şüpheli yakalandı. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek" ifadelerini kullandı.