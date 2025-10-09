Haberler

Sultangazi'de Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de eşiyle tartıştıktan sonra evinin balkonundan düşen Merve Y., hastaneye kaldırıldı. Eşi Samet G. gözaltına alındı ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Sultangazi'de eşiyle tartışırken evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden Merve Y. ile Samet G. 4 Ekim akşamı tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Merve Y. henüz bilinmeyen bir nedenle balkonundan düşerek, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merve Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samet G. verdiği ifadede, tartışma sırasında sinirlenerek evdeki eşyayı kırdığını ancak eşine fiziksel zarar vermediğini öne sürerek, eşinin kendi iradesiyle balkondan atladığını iddia etti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Buradaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı.

Kadının balkondan düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.