Sultangazi'de Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Sultangazi'de eşiyle tartışırken evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden Merve Y. ile Samet G. 4 Ekim akşamı tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Merve Y. henüz bilinmeyen bir nedenle balkonundan düşerek, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merve Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samet G. verdiği ifadede, tartışma sırasında sinirlenerek evdeki eşyayı kırdığını ancak eşine fiziksel zarar vermediğini öne sürerek, eşinin kendi iradesiyle balkondan atladığını iddia etti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Buradaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı.

Kadının balkondan düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.