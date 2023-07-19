Sultangazi'de Balkonda Şüpheli Kişiler

SULTANGAZİ'de, bir binanın ikinci katında oturan kadın, kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine balkona geldi. 3 kişi ile karşılaşan kadının bağırması üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. O anlar üst katta oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Balkondaki 3 kişinin yan binada oturdukları öğrenildi.

Olay, 14 Temmuz Cuma günü öğlen saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Vatansever evde olduğu sırada küçük kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine, koşarak balkona doğru geldi. Balkonda üç kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in, 'balkonumda ne yapıyorsunuz?' diye bağırması üzerine 3 kişi yan binaya geçerek kaçtı. Üst katta oturan bir kişi tarafından o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin yan binanın apartman boşluğunun üstündeki sacların üzerinde yürüdükleri görüldü. Vatansever'e büyük bir korku yaşatan 3 kişinin yan binada oturdukları ortaya çıktı.

"BALKONUMDA 1'İ YARI ÇIPLAK 3 KİŞİ VARDI"

"HIRSIZ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Görüntü dökümü: