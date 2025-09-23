Sultangazi'de babasını öldüren şüpheli tutuklandı.

Cebeci Mahallesi 2480 Sokak'taki bir apartman dairesinde Nurhan Güneşli (29) ile babası Nuri Güneşli (54) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nurhan Güneşli, bıçakla babasının boğazını kestikten sonra kendisini polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Nurhan Güneşli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.