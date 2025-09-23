Haberler

Sultangazi'de Babasını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sultangazi'de bir apartman dairesinde, Nurhan Güneşli (29) ile babası Nuri Güneşli (54) arasında yaşanan tartışma sonrasında, Nurhan Güneşli babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli, polise ihbarda bulunarak teslim oldu ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sultangazi'de babasını öldüren şüpheli tutuklandı.

Cebeci Mahallesi 2480 Sokak'taki bir apartman dairesinde Nurhan Güneşli (29) ile babası Nuri Güneşli (54) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nurhan Güneşli, bıçakla babasının boğazını kestikten sonra kendisini polise ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Nurhan Güneşli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
