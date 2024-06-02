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Sultangazi'de Ayakkabı ve Çöp Kovası Hırsızlığı

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Sultangazi'de bir apartmana giren şüpheli, beğendiği ayakkabıyı çalarak kaçtı. Başka bir şüpheli ise çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de, bir apartmana giren şüpheli beğendiği ayakkabıyı önce inceledi ardından da kıyafetinin içine saklayarak çaldı. Bir başka şüpheli ise iddiaya göre, kaldırımda bulunan çöp kovasını içindeki çöpleri çıkardıktan sonra alıp gitti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de Cuma günü saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bir apartmana giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak ayakkabıları kontrol etti. Beğendiği ayakkabıyı uzun süre inceleyen şüpheli, spor ayakkabıları kıyafetinin içine saklayarak apartmandan ayrıldı. Sultançiftliği Mahallesi'nde ise, bir kişi önce kaldırımda bulunan çöp kovasının içindeki çöpleri çıkardı sonra da kovayı alarak gözden kayboldu. Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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