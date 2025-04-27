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Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Sultangazi'de 6 katlı bir iş yerinin ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda üst katta mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Sultangazi'de, 6 katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malkoçoğlu Mahallesi 311. Sokak'ta, bir iş yerinin 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde bulunanlar yangın merdivenini kullanarak binanın dışına çıktı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de üst katta mahsur kalan bir kişinin yangın merdiveninden inmesine yardımcı oldu.

İmalathanenin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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