Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizi bulacağım

Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

Sultangazi'de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bulunan 6 katlı iş yerinin 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle yoğun duman sokağa yayılırken, içeridekiler yangın merdivenini kullanarak tahliye edildi.

Sultangazi'de 6 katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Malkoçoğlu Mahallesi 311 Sokak'taki 6 katlı iş yerinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman sokağa da yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunanlar yangın merdivenini kullanarak dışarı çıktı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de üst katta mahsur kalan bir kişinin yangın merdiveninden aşağı inmesine yardım etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.