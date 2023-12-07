Sultangazi'de Ayakkabı Atölyesinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de bulunan bir ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

SULTANGAZİ'de, ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 141 sokakta meydana geldi Bir binanın zemin katında bulunan ayakkabı atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında iş yeri çalışanları kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, duman tahliyesi için binanın pencere duvarını kırdı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.