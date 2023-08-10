Sultangazi'de Avize Üretimi Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

Sultangazi'de avize üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

Yangın, 20.00 sıralarımda Esentepe Mahallesi, Avizeciler Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı iş yerinde meydana geldi. Avize üretimi yapan iş yerinin 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olana incelemelerin ardından belirlenecek.