Sultangazi'de Avize Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Sultangazi'deki Avizeciler Sanayi Sitesi'nde bulunan avize deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda depoda büyük çapta hasar meydana geldi.
Sultangazi'de avize deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Avizeciler Sanayi Sitesi'nde yer alan 4 katlı iş merkezinin en üst katındaki avize malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin üç ayrı noktadan müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Depoda büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel