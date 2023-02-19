Sultangazi'de avize deposu alev alev yandı

İSTANBUL - Sultangazi'de aydınlatma firmasının avize deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken depo önündeki iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2967. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aydınlatma firmasının avize deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlarla kaplanan avize deposuna kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında depo önünde park halinde olan 2 araç yanarak kullanılamaz halde geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depo sahibi alev alev yanan iş yerini çaresizce izledi.