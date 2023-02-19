Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de avize deposu alev alev yandı

Güncel Haberler

Sultangazi'de avize deposu alev alev yandı

Sultangazi'de avize deposu alev alev yandı Sultangazi'de aydınlatma firmasının avize deposunda yangın çıktı.

Sultangazi'de avize deposu alev alev yandı

İSTANBUL - Sultangazi'de aydınlatma firmasının avize deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken depo önündeki iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2967. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aydınlatma firmasının avize deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlarla kaplanan avize deposuna kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında depo önünde park halinde olan 2 araç yanarak kullanılamaz halde geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depo sahibi alev alev yanan iş yerini çaresizce izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title