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SULTANGAZİ'DE ATÖLYESİ SOYULURKEN TELEFONUNA BİLDİRİM GELDİ

SULTANGAZİ'DE ATÖLYESİ SOYULURKEN TELEFONUNA BİLDİRİM GELDİ

Güncel Haberler

SULTANGAZİ'de kot pantolon üretimi yaptığı atölyenin güvenlik alarmının çalmasıyla birlikte iş yerine giden Beytullah Ay, satışa hazır pantolonların çalındığını gördü.

SULTANGAZİ'de kot pantolon üretimi yaptığı atölyenin güvenlik alarmının çalmasıyla birlikte iş yerine giden Beytullah Ay, satışa hazır pantolonların çalındığını gördü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün sabah saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kot pantolon üretimi yapılan atölyeye gelen şüpheliler, yanlarında getirdikleri inşaat makasıyla kapının kilitlerini kırdı. Daha sonra atölyeye giren şüpheliler 400 adet satışa hazır kot pantolonu çalarak geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

TELEFONUNA BİLDİRİM GELDİ

Şüphelilerin kilidi kırmasıyla birlikte atölye sahibi Beytullah Ay'ın telefonuna güvenlik için kurduğu alarmın bildirimi geldi. Evinden çıkıp atölyesini kontrole gelen Beytullah Ay, içeriden satışa hazır pantolonların çalındığını fark etti.

"BİZ GELENE KADAR MALIMIZI ALIP GÖTÜRDÜLER"

Atölye sahibi Beytullah Ay, "Sabah 07.00 sıralarında buraya gelip dükkanı soydular. Bize sinyal geldi fakat biz gelene kadar malımızı alıp götürdüler. Bunlara bir çözüm bulunması, yakalanmaları lazım. Biz zararımızı nasıl ödeyeceğiz. Ekonomik krizle uğraşıyoruz zaten. İnsanlar burada ekmek yiyor. 400 tane pantolon çalındı, zararımız yaklaşık 150 bin lira. Bir kişi bunları görüyor ama şüpheliler ona da bağırıp küfrediyor. O da kaçıyor silahları vardır diye. Polise de şikayetçi olduk" dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin atölyenin kilidini kırdıktan sonra içeriden pantolonları çaldıkları görülüyor.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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