Sultangazi'de Atık Madde Temizlenecek

Sultangazi'de boş araziye dökülen ve çevreye kötü kokular yayan atık madde, bulunduğu yerden kaldırılacak. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak temizlik çalışmaları yapılacak.

Sultangazi'de boş araziye dökülen ve çevreye kötü kokular yayan atık madde, bulunduğu yerden kaldırılacak.

Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkiinde boş araziye atık madde döküldüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, atık maddenin döküldüğü alanda inceleme yaptı.

Ekipler, ilk incelemelerde cüruf olduğu değerlendirilen atığın muhteviyatının belirlenmesi amacıyla numune alarak yetkili laboratuvara gönderdi.

Atık madde alandan temizlenecek

Ekiplerin, atık madde dökülen sahanın temizlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağladığı belirtildi.

Araziye atığı dökenlerin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma sonucunda, atıklarını çevre mevzuatına aykırı şekilde alana dökerek bertaraf ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacağı, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan adli sürecin başlatılması için de ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.