Sultangazi'de asker uğurlama eğlencesinde kavga çıktı

SULTANGAZİ'de asker uğurlama eğlencesine katılan davetliler arasında kavga yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek olan bir kişi için arkadaşları biraraya geldi. Eğlence için hazırlık yapıldığı sırada bir binanın önünde oturan genç kızlar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavgaya tutuşan genç kızlar, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı.

Kavgayı eğlenceye katılan diğer davetliler güçlükle ayırdı. Kavganın sona ermesiyle eğlenceye katılanlar, araç konvoyu düzenledi. Kavga anları, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası yansıdı.