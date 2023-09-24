Sultangazi'de Asayiş ve Narkotik Uygulaması: 5 Şahıs ve 6 Yoklama Kaçağı Yakalandı

Sultangazi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamasında aranan 5 şahıs ve 6 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulama sonucunda birçok suç unsuruna rastlandı ve cezai işlemler uygulandı.

Sultangazi'de yapılan asayiş ve narkotik denetiminde 5 aranan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Sultangazi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamasında 5 aranan şahıs, 6 yoklama kaçağı yakalandı.

Sultangazi'de geçtiğimiz Cuma günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Gazi Mahallesi bölgesinde bulunan farklı noktalarda asayiş,narkotik denetimi gerçekleştirdi. Sabit,hareketli uygulama ve umuma açık yerlerin kapsadığı uygulamalarda toplam 902 şahıs, 304 araç ve 65 motorsiklet kontrol edildi. Denetimler çerçevesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 aranan şahıs, 6 yoklama kaçağı yakalandı.3 şahıstan ayrı ayrı 1.30 gram, 1.10 gram gelen bonzai ve 10 adet peçete tabir edilen narkotik madde ele geçirildi. 2 alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi. Uygulamada toplam 37 bin 984 TL para cezası kesildi.