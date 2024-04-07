Sultangazi'de Asayiş Uygulamasına Mukavemet Eden 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultangazi'de, asayiş uygulamasına katılan bekçilere mukavemette bulunduğu belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Cebeci'de bulunan bir caddede rutin asayiş uygulaması sırasında bekçilere mukavemet konusuyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasından aranırken 2 gün önce ekiplerce gözaltına alınıp tutuklanan şüpheli M.Ç'yi bahane ederek, bekçilere tehdit ve hakaret edip, mukavemet gösterdikleri ve polis aracına zarar verdikleri tespit edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince 18 şüpheli yakalandı.

Şühelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.