İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Ersin Tatar'dan 'KKTC'nin adı mı değişiyor?' sorusuna çarpıcı yanıt

KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan gündem yaratacak yanıt
'Sicilim bozulmasın' deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu

"Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu

Sultangazi'de Asansör Boşluğuna Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Asansör Boşluğuna Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de oğlunun iş yerini ziyaret eden Liyadin Şimşek, asansör kabini gelmeden açılan kapıdan içeri adım atınca asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SULTANGAZİ'DE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Baran AKKAYA-Emin YEŞİL/İSTANBUL, - SULTANGAZİ'de oğlunun iş yerini ziyaret eden Liyadin Şimşek(56), asansöre binmek isterken kabin gelmeden açılan kapı sebebiyle asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 16.20 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Oğlunu ziyaret etmek için iş yerinin bulunduğu binaya gelen Liyadin Şimşek, oğlunun yanına çıkmak için asansör çağırdı. Asansörün kapısının kabin gelmeden açılması üzerine içeri adım atan Şimşek, giriş kattan eksi 2'nci kata düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, Liyadin Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, itfaiye ekipleri Şimşek'in cenazesini bulunduğu yerden çıkardı. Cenaze, ambulans ile yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.