Sultangazi'de Anne Cinayeti: Şüpheli Sakarya'da Yakalandı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesini silahla öldüren A.A.K, Sakarya'da yakalanarak İstanbul'a getirildi ve tutuklandı. Şüpheli, annesiyle yaşadığı tartışma sırasında silahın ateş alarak annesini vurduğunu iddia etti.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, Sakarya'da yakalandıktan sonra getirildiği İstanbul'da tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 1385. Sokak'taki evde annesi Ç.K'yi silahla öldürdükten sonra kaçan A.A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin Sakarya'da olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlı A.A.K'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
İstanbul'a getirilen şüphelinin ifadesinde, tabancayı gören annesi ile tartışma yaşadıklarını, silahı almaya çalışan annesini yaşanan arbede sırasında yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.