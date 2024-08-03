Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de Anaokulunda Zirai Böcek İlacı Nedeniyle 9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bulunan bir anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması sonucunda apartmana yayılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan kişiler tedavi altına alındı.

Sultangazi'de giriş kattaki özel anaokuluna atıldıktan sonra apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.

İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, ardından özel kıyafetle anaokuluna girerek hava tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Çocuk Olay Sağlık Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında, mevkisi ne, uçağı ne zaman gelecek? Samsung VPN ekleme ve DNS değiştirme nasıl yapılır? (ÇÖZÜMÜ) Samsung telefonlarda VPN nasıl ayarlanır, DNS nasıl değiştirilir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Samsung VPN ekleme ve DNS değiştirme nasıl yapılır? Samsung telefonlarda VPN nasıl ayarlanır, DNS nasıl değiştirilir? 3 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 3 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram erişim engeli ne zaman kalkar? 3 Ağustos İnstagram düzeldi mi? Türkiye'de İnstagram yasaklandı mı 2024? SON DAKİKA! İnstagram'a neden girilmiyor, ne zaman açılacak? İnstagram düzeldi mi? İnstagram ne zaman düzelecek? 3 Ağustos İnstagram bugün düzelir mi? Beşiktaş'ın kaç Süper Kupası var? Beşiktaş Süper Kupa sayısı İran İsrail savaşı mı çıktı? SON DAKİKA! İran ne yapacak? Savaş mı çıktı?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title