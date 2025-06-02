Sultangazi'de Alkolün Etkisiyle Kaldırımda Sızan Adamı Uyandırma Çabası

SULTANGAZİ'de bir kişi, alkolün etkisiyle kaldırımda sızdığı iddia edilen adamı plastik duba fırlatarak uyandırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu iddia edilen bir kişi kaldırımdaki merdivenlerde sızdı. Bu sırada caddeden geçen bir kişi, kaldırımdaki plastik dubayı hareketsiz yatan adamın üzerine fırlatarak uyandırmaya çalıştı. Çabaları sonuçsuz kalan kişi olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedenlerin sesini duyarak olay yerinden uzaklaştı.