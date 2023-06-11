Sultangazi'de alkollü şahıs zabıta kulübesine saldırdı

Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, meydana gelerek çevredekilere hakaret edip, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait güvenlik kulübesine saldırdı. Ayrıca, daha önce Sultançiftliği Merkez Camii'ne alkollü halde geldiği ve camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı öne sürüldü.

SULTANGAZİ'de alkollü olduğu iddia edilen Ali Y., zabıtaya ait güvenlik kulübesine saldırdı.

Olay, Cuma günü saat 09.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Ali Y., meydana gelerek, üstündeki tişörtü çıkardı. Yarı çıplak şekilde çevredekilere bağırarak hakaret eden Ali Y., meydanda bulunan Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait güvenlik kulübesine saldırdı. Elindeki demir parçası ve yumrukla kulübenin camlarına vuran Ali Y., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

CAMİDE İMAM VE CEMAATE SOPA İLE SALDIRMIŞ

Ali Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, 17 Eylül 2021 tarihinde meydanda bulunan Sultançiftliği Merkez Camii'ne alkollü halde geldiği, camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı öne sürüldü. Ali Y.'nin o olayda da cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.