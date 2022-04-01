SULTANGAZİ'DE AKÜ HIRSIZLARI OTOMOBİLİ YAKACAKTI

SULTANGAZİ'de, park halindeki otomobilin kaputunu açan iki kişi, aküyü yerinden sökerek çaldığı sırada, otomobil az kalsın yanacaktı. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halinde olan otomobilin yanına gelen iki kişiden biri, zorlayarak aracın kaputunu açtı. Daha sonra aküyü söktü. Şüphelilerin aküyü söktükleri sırada kıvılcımlar çıktı. İki kişi aküyü çalarak, kayıplara karıştı.

Yaşanan olayı anlatan otomobilin sahibi Musa Toptaş, Sabah saatlerinde esnaf bir komşumuz otomobilin kaputunun açık olduğunu görüp, bize haber verdi. Aracın yanına geldiğimizde akünün çalındığını gördük. Sabah 05.00 sıralarında iki kişinin otomobilin yanına gelerek aküyü çaldıklarını güvenlik kamerası görüntülerinden izledik. Aküyü sökerken kutup başlıklarını sökmeden direk çekip almaya çalıştıkları için kablolar birbirine değiyor ve şase yapıyor. Bundan dolayı arabanın yanmasına sebebiyet verebilirlerdi. Polise durumu bildirdik ve iki kişiden şikayetçi olduk. Bu olayda biz ilk değiliz, son da değiliz. Son zamanlarda birçok aracın aküsü çalındı dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin park halindeki otomobilin yanına geldiği, kaputunu açarak, aküyü söktükleri ve otomobilin motor kısmından kıvılcımlar çıktığı görülüyor. İkilinin daha sonra söktükleri aküyü çalıp, sokaktan ayrıldıkları kameraya yansıyor.