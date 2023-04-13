Sultangazi'de adliye personelini taşıyan servis minibüsü devrildi, 4 kişi yaralandı
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Sultangazi'de adliye personelini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sultangazi'de adliye personelini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başakşehir istikametine seyir halinde olan servis minibüsü, Cebeci Tüneli mevkisinde önündeki araca çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, adliye personelini taşıdığı öğrenilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Güncel