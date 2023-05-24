Sultangazi'de 9 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de kiracı-ev sahibi tartışmasına ailelerin de dahil olmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sultangazi'de kiracı-ev sahibi tartışmasına ailelerin de dahil olmasıyla çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Mayıs'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde kalabalık iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Kavgada C.K. (33), C.K. (52), E.K, Z.K, İ.K, Ö.G, Y.G, H.G. ve M.Ş.G. isimli kişilerin bıçakla yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede Z.K'nin, oturduğu evin sahibi M.Ş.G. ile kira nedeniyle tartıştığı, ailelerin de dahil olmasıyla olayın bıçaklı kavgaya dönüştüğü tespit edildi.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan M.Ş.G, Y.G. ve İ.K, "kasten yaralama" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.