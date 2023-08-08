SULTANGAZİ'de 565 Bin 320 Ecstasy Hap Ele Geçirildi

SULTANGAZİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.O.'nun idaresindeki araç seyir halindeyken durdurularak arandı. Ekipler, yapılan aramada 565 bin 320 ecstasy hap ele geçirirken, gözaltına alınan M.O., tutuklandı.

SULTANGAZİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.O.'nun idaresindeki araç seyir halindeyken durdurularak arandı. Ekipler, yapılan aramada 565 bin 320 ecstasy hap ele geçirirken, gözaltına alınan M.O., tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.O.'yu takibe aldı. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı da uzun süre takip etti. Yapılan çalışmaların ardından, dün söz konusu aracı seyir halindeyken durduran ekipler, araçta arama yaptı. Aramada, 54 şeffaf poşet içerisinde toplam 565 bin 320 ecstacy hap ele geçirildi.M.O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.